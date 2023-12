Hartono bereikt finale ITF-toernooi in Dubai

TENNIS - Arianne Hartono heeft de finale bereikt van een groot ITF-toernooi in Dubai. De Nederlandse won in een spannende halve eindstrijd met 6-7 (2) 6-3 7-6 (5) van de Britse Heather Watson.

De 27-jarige Hartono begon sterk aan de wedstrijd en leidde al snel met 5-2 in de eerste set. Toch gaf ze die nog weg in een tiebreak. In set twee herpakte de Meppelse zich knap door deze met 6-3 te winnen.