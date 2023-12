Veenhuizen verstevigt koppositie na overwinning op Niekerk

VOETBAL - In de 4e klasse D heeft koploper Veenhuizen de topper tegen Niekerk met 4-1 gewonnen. Met twee treffers was Sjoert Giezen heel belangrijk voor de thuisclub. Door de zege verstevigde de ploeg van trainer Marcel van Veenen de koppositie.

De bezoekers uit Niekerk, die een week geleden verrassend verloren van VVK, vlogen uit de startblokken. Na vijftig seconden spelen lag de bal al in het doel. Spits Ger Ausma schoot de bal langs keeper Jonathan Auwen, een droomstart dus voor Niekerk: 0-1.

Snel antwoord

De toeschouwers die pas na vijf minuten spelen het sportcomplex betraden (en die waren er), hadden dus al twee doelpunten gemist. Beide ploegen hielden elkaar in de eerste helft redelijk in evenwicht. Niekerk kwam in de tiende minuut bijna opnieuw op voorsprong, maar het schot van aanvoerder Hidde Kijf ging recht op Jonathan Auwen af.