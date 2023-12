Alcides krijgt enorm pak slaag bij ONS Sneek: 8-1

VOETBAL - Alcides nam het in een uitwedstrijd op tegen koploper ONS Sneek en keerde met lege handen huiswaarts. De ploeg van trainer Bülent Akar verloor met ruime cijfers in de 1e klasse I: 8-1.

Het duel leek al in een vroeg stadium beslist want er stonden net tien minuten op de klok toen Alcides al op een 2-0 achterstand stond. Na de onderbreking hield Alcides open huis, want ONS Sneek drukte stevig door, waarbij Tarik Mrabet Dahbi de eer nog wist te redden voor de bezoekers uit Meppel, maar dat was het enige lichtpuntje. Het niveauverschil was eenvoudigweg te groot blikte Akar terug.

Schrijnend

"We begonnen niet scherp genoeg aan de wedstrijd en dat komt je tegen een ploeg als ONS Sneek snel duur te staan. De eerste twee kansen vlogen er direct in en dan is het schrijnend om te zien hoe je van de mat wordt geveegd. We hadden deze uitslag niet zo hoog hoeven te laten uitvallen, want we leden veel te veel balverlies en maakten teveel verkeerde keuzes."