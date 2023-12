VKW lijdt onnodige nederlaag bij Winsum

VOETBAL - VKW was te gast bij het hoog geklasseerde Winsum in de laatste confrontatie voor de winterstop en ging met 3-0 onderuit in de 1e klasse J.

In de eerste helft konden de gasten lang mee met Winsum, maar op slag van rust kwam VKW toch op achterstand. Kort na rust verdubbelde Winsum de voorsprong waarmee VKW alles moest geven voor een goed resultaat en dit plan kwam niet van de grond. Toen Winsum in de slotfase de laatste treffer maakte was het over en uit en bleven de punten in Winsum. Dat was niet helemaal terecht blikte trainer Bernd van Bolhuis terug.

''We speelden op een verschrikkelijk slecht bespeelbaar veld en zij gingen het beste met de omstandigheden om. Op de 1-0 na hadden we de 2-0 en de 3-0 echt niet hoeven te incasseren, want het waren hele ongelukkige tegendoelpunten. De gelukkigste heeft gewonnen is mijn mening.''