DZOH verliest van effectiever Velocitas 1897

DZOH keek een kwartier voor rust tegen een achterstand aan, maar het antwoord was er snel toen Frank Boer vijf minuten voor de onderbreking de gelijkmaker scoorde. In de tweede helft kon het alle kanten op, maar toch was het de thuisploeg die net iets beter met de kansen omging en dat was een grote teleurstelling stelde Meppelink.

''We waren niet goed genoeg en speelden iets te slap en Velocitas 1897 ging veel effectiever met de kansen om. Bij 1-1 had Frank Boer nog de 2-1 kunnen maken, maar dat doelpunt viel helaas niet. Extra sneu voor hem, want hij stond voor het eerst in de spits, dus daar zal die nog wel even over nadenken verwacht ik.''