Obstacle-runner Daphne Spreen pakt zilver op WK in woestijn van Abu Dhabi

OBSTACLE RUNNING - Daphne Spreen (27) uit Rolde is vandaag als tweede gefinisht in haar leeftijdsgroep bij de Spartan Standard wereldkampioenschappen in Abu Dhabi. Spreen doet aan Obstacle Course Racing. In dit geval ging het om een parcours van 21 kilometer, dwars door de woestijn met onderweg 35 obstakels.

Ze komt uit in de categorie van vrouwen tussen de 25 en 29 jaar. Ze is daarmee de eerste Nederlandse atlete die op dit WK een medaille weet te winnen.

'Hoogst haalbare'

"Ik ben enorm blij met deze tweede plaats, dat was voor mij ook het hoogst haalbare", laat Spreen vanuit Abu Dhabi weten. "Het was verbazingwekkend. We gingen vanmorgen in de mist van start, waardoor de eerste vijf kilometer nog best aangenaam waren. Maar later steeg de temperatuur naar zo'n 28 graden", reageert Spreen.