Vrouwen ACV volledig de baas over Bekkerveld

Met de overwinning bezorgde de ploeg van trainer Freddy Bollegraaf Bekkerveld de tiende nederlaag van het seizoen. Het was er eentje die volkomen terecht was, maar de score had veel hoger moeten uitvallen vertelde Bollegraaf.

''Natuurlijk zijn we blij met de overwinning, want hiermee nestelen we ons weer in de subtop, maar we hadden ook eenvoudig richting dubbele cijfers gekund. Na een half uur was de eindstand al bereikt dankzij treffers van Dionne Keizer, Chantal Nijboer en Pascalle Pomper. Twintig minuten voor tijd viel Lisa Velthuis uit met een zware knieblessure en dit was een grote domper, omdat ze moest worden afgevoerd naar het ziekenhuis. We hopen dat haar blessure meevalt.''