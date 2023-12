Ook volgend seizoen geen video-analyses bij SV Twedo: Jan Wielink nieuwe trainer

VOETBAL - Een week nadat bekend werd dat Jan Wielink aan het einde van het seizoen moet vertrekken bij Germanicus heeft de 61-jarige oefenmeester alweer een nieuwe club gevonden. De trainer uit Nieuw Balinge gaat volgend seizoen aan de slag bij SV Twedo, net als Germanicus dit seizoen uitkomend in de 2e klasse H.

Twedo laat weten grote ambities te hebben met Wielink. "We willen definitief de weg naar boven inslaan en dat kan met een talentvolle, ambitieuze groep die volledig bestaat uit jongens uit het Tweelingdorp én waar ook vanuit de jeugd op de deur wordt geklopt."

Wielink reageerde een week geleden nog enorm verrast toen hij van het bestuur van Germanicus te horen had gekregen dat de club uit Coevorden zijn aflopende contract niet zou gaan verlengen. "We staan bovenaan in de tweede klasse en hebben nog niet verloren. En dat met louter eigen jongens, zoals de club graag wil", aldus Wielink.