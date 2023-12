Fotofinish veroordeelt Maaike Verweij tot tweede plaats bij marathon Deventer

MARATHONSCHAATSEN - Maaike Verweij uit Veenhuizen is vanavond tweede geworden bij de marathon van Deventer. Een fotofinish moest duidelijkheid brengen. De 22-jarige schaatsster van Team Albert Heijn Zaanlander hoefde in de massasprint alleen Ineke Dedden voor zich te dulden. Iris van der Stelt werd derde.

Door deze prestatie is Verweijj opgeklommen naar de vierde plaats in het tussenklassement na zeven marathons. Vorig jaar won ze het eindklassement van de KNSB Cup. Ook is ze nog altijd de leidster in het jongerenklassement.