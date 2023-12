Sudosa Desto neemt eenvoudig afstand van Activia

VOLLEYBAL - De vrouwen van Sudosa-Desto boekten in de Eredivisie een eenvoudige 3-0 overwinning bij Activia, maar zonder trainer Mark Afman (corona) die door assistent-trainer Stefan van der Veen uitstekend werd vervangen. De setstanden waren 16-25, 17-25 en 23-25.

Door de zege klimt Sudosa-Desto een plek in de eredivisie, naar plek 5. De formatie uit Assen hijgt de nummers 4, 3 en 2 in de nek. Het gat met Zwolle, dat tweede staat en met 1-3 verloor van koploper Sneek, is namelijk na elf duels maar twee punten. Sneek is op dit moment los, want heeft met 26 punten er vier meer dan Zwolle.

Comliment voor assistent

"Hij (Stefan van der Veen) heeft het heel goed gedaan en daarvoor mijn complimenten", vertelde Afman, die het duel van zijn team thuis bekeek. De eerste set werd eenvoudig beslist door Sudosa Desto, maar de weerstand van de thuisploeg nam wel toe naarmate de wedstrijd vorderde. "Toch kwam de overwinning geen moment in gevaar."

"We hebben heel clean gespeeld en weinig fouten gemaakt. Wat we vorige keer niet goed deden zag ik nu niet meer terug in de wedstrijd dat de druk heel veel op één punt kwam te liggen. In de derde set hadden we het door hun aangepaste tactiek wel even lastig. Ze kwamen even in een flow, maar we herstelden ons prima."

Woensdag tegen de koploper