Tweede nederlaag op rij voor ACV: Katwijk is met 2-0 te sterk

VOETBAL - ACV leed vanmiddag in en tegen Katwijk een 2-0 nederlaag. Het was voor de Assenaren de tweede nederlaag op rij in de Betnation Divisie en de zesde in dit seizoen. De oranjehemden wonnen overigens verdiend. ACV kon eigenlijk de hele wedstrijd geen vuist maken.

Katwijk is door de zege ACV gepasseerd in de stand. De ploeg van trainer Anthony Correia, die vanmiddag de vijfde overwinning in successie boekte, heeft 28 punten uit 15 duels. ACV heeft er 26 uit 16. Koploper blijft Spakenburg, dat vanmiddag met 1-2 won bij ADO'20 in Heemskerk. De 'blauwen' hebben 40 uit 16 en de voorsprong op nummer 2, De Treffers, bedraagt 7 punten.

Zonder Jasper en Quispel

ACV moest het vanmiddag stellen zonder Gijs Jasper en Freddy Quispel, dit seizoen toch wel de mannen in vorm bij de Assenaren. Jasper zit al langer in de lappenmand, terwijl topschutter en assistkoning Quispel vorige week tegen AFC uitviel met een liesblessure. In de imposante businessruimte van Katwijk was de opluchting zicht- en hoorbaar toen de opstelling van ACV bekend werd.

De snijdende regen, maar vooral de harde wind was debet aan een matige eerste helft van ACV. De mannen van Ruud Jalving kwamen maar spaarzaam tot een fatsoenlijke aanval. Door de lucht was onmogelijk en over de grond lukte het prima, maar tot het zestienmetergebied van Katwijk. De thuisploeg bleef simpel op de been, voetbalde - mede door de wind in de rug - gemakkelijker, maar creëerde ook niet heel veel. Een vrije bal van aanvoerder Robert Susan ging over een fraaie kopbal van Sietse Brandsma belandde op de lat, buiten bereik van Ramon Nijland. De ACV-doelman haalde vanwege een afgebroken kies de rust niet. "Die was gisteren afgebroken. In het begin ging het nog wel, maar op een gegeven moment verging hij van de pijn en zag hij af en toe twee ballen", aldus Jalving, die in de 35e minuut Erwin Jagt bracht als vervanger.

Zes minuten na diens invalbeurt sloeg Katwijk toe. Een voorzet van Joey Ravensbergen werd door Ruben Doesburg afgerond: 1-0.

Over en uit

Bij Jalving was er halverwege geen paniek. Immers hij heeft zijn ploeg wel vaker van een achterstand zien terugkomen. Na een vlak kwartiertje in de tweede helft wilde de ACV-trainer het plan omgooien, op jacht naar een resultaat. Giovanni Zwikstra en Roy Boyer stonden klaar om in te vallen en de vierde official kreeg vlak voor een ingooi (voor ACV trouwens) het signaal om die wissels mogelijk te maken. Karim Bannani had dit echter niet in de gaten, gooide in, waarna razendsnel balverlies de 2-0 betekende. Brandsma bediende Ravensbergen en die tikte simpel raak.

Het was meteen over en uit voor ACV, dat het na die mokerslag nog wel probeerde maar zonder resultaat. Verder dan een schwalbe (in de zestien) van Boy Spijkerman en een schot van Arnoud Benthum kwam de formatie uit Assen niet. Bij Katwijk kreeg invaller (en oude bekende van ACV) Matthijs Hardijk nog een enorme kans op de 3-0, maar de spits stuitte op Jagt.

'De laatste van het jaar willen we afsluiten in stijl'