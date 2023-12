Olhaco blijft onderaan staan na nederlaag tegen Orion 2

''We hebben een goede wedstrijd gespeeld, maar helaas ook deze keer weer zonder resultaat en daarmee blijven we helaas onderaan staan. We hadden ons met een videoanalyse goed voorbereid op Orion 2, maar voldoende was het niet om ze het vuur aan de schenen te leggen. We zijn daarentegen wel blij met het setje dat we wisten te pakken. We probeerden met veel servedruk te spelen, maar liepen daardoor volledig in het mes. Ik ben zeker tevreden over de manier waarop we als team speelden, het moet binnenkort tot succes leiden.''