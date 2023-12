Ook in Neerpelt gaat Hurry-Up ten onder: 'Uit spelen vinden we moeilijk'

HANDBAL - Op bezoek bij het Belgische Sporting Pelt heeft Hurry-Up de zevende nederlaag van het BENE-Leagueseizoen geleden. Het werd vanavond 31-25.

Al bij 10-5 stonden de Zwartemeerders achter. Na 18-10 halverwege speelde Hurry-Up een verloren uitwedstrijd.

"We hebben te veel kansen gemist. Je ziet dan dat de kopjes bij acht punten verschil na de eerste helft gaan hangen", legt trainer/coach Sven Hemmes uit.

Tot en Pol

Hurry-Up heeft slechts een uitduel weten te winnen. "Dat was bij Houten en niet overtuigend", vult Hemmes aan. "Uit vinden we moeilijk. Voor eigen publiek persen ze er een beetje extra uit. Dat lukt de groep elders niet. Daar moeten we in groeien."

Hemmes zag over de grens zijn keepers wel een voldoende scoren. "Boris Tot was voor rust goed. Hij hield meermaals oud-speler van Hurry-Up Tommie Falke van het scoren af. In de tweede helft bracht ik Jorick Pol in en ook hij heeft het goed gedaan."

KTSV Eupen

Falke over het treffen met Hurry-Up: "Altijd een bijzondere wedstrijd en vaker dan eens heb ik moeite met Boris. Hij is niet voor niets twee keer uitgeroepen tot de beste van de BENE-League. Door deze punten schuiven wij in het linkerrijtje weer op."