Noordscheschut 'Herbstmeister' dankzij Kiekebelt, achtklapper voor Achilles 1894

VOETBAL - Een week geleden waren zijn eerste twee treffers van het seizoen niet voldoende voor een punt of meer tegen FC Lewenborg, maar doelpunt nummer 3, 4 en 5 van Danny Kiekebelt leverden vv Noordscheschut gisteren de volle buit op tegen buurman Hoogeveen. Het duel eindigde, na een 0-2 ruststand, in 5-3.

Door die zege mag Noordscheschut zich herbstmeister noemen in de zaterdag 2e klasse J. Het gat met achtervolgers Gorecht, Surhústerfean en Grijpskerk is overigens wel minimaal. De Schutters staan na 11 duels op 24 punten. Het trio daaronder heeft er 23 uit 11 en LTC staat vierde met 21 uit 11.

Man of the match

En zo leek Kriekjes de man van de wedstrijd te worden, maar twintig minuten later kon die titel naar Kiekebelt. Met de 2-3 en de 4-3 had hij een groot aandeel in de wederopstanding na rust. Bjorn Schonewille scoorde de 3-3 en het slotakkoord was voor Rijnald Vos die uit een strafschop de eindstand op 5-3 bepaalde.