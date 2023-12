Talenten van ACV promoveren naar hoogste niveau: 'Ik ben supertrots'

Aan zijn elftal zal het in ieder geval niet liggen, stelt Etten. De voetbaltrainer kan putten uit een brede selectie. "We hebben een complete groep met goede kwaliteiten", vindt hij. "De groep is wat aangesterkt, met jongens uit de jeugdteams. We spelen eigenlijk allemaal met jongens uit de buurt." Een brede selectie is vaak een voorwaarde om een seizoen lang te kunnen presteren, weet ook Etten. "Gisteren vertrokken we met negentien spelers, dus ik kon twee jongens niet op het wedstrijdformulier zetten."