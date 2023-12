Knotsgekke topper tussen Nieuw-Buinen en Ter Apel '96 eindigt onbeslist

VOETBAL - De topper in de 4e klasse D tussen Nieuw Buinen en Ter Apel '96 kende vanmiddag geen winnaar. In een bloedstollende tweede helft eindigde het duel in 3-3.

Door het gelijkspel blijft het verschil tussen beide ploegen minimaal. Beide teams hebben na 11 wedstrijden 29 punten, maar het doelsaldo van Nieuw Buinen is 5 doelpunten beter.

Matige eerste helft

In de eerste helft viel er nog niet zoveel te genieten op het bijveld van Nieuw Buinen. De nieuwe grasmat op het hoofdveld is nog steeds niet bespeelbaar, zodat de topper op het bijveld gespeeld moest worden.

De thuisclub begon slecht aan het duel en kwam al na acht minuten spelen op achterstand. Een corner van oud Nieuw Buinen speler Daniel Manning werd door Tim Kuper tot de 0-1 verwerkt.

Nieuw Buinen was maar een paar keer gevaarlijk in de eerste helft. En dat was met name aan Eron Alberts te danken. De aanvaller schoot de eerste kans nog over en zag vlak voor rust een vrije trap net naast gaan.

Spectaculair begin 2e helft

Wie in de rust te lang in de kantine bleef miste de gelijkmaker van Nieuw Buinen. Na amper twintig seconden stond de 1-1 op het scorebord. De voorzet van Alberts werd door Juri Tent in eigen doel gewerkt.

De thuisclub putte moed uit de gelijkmaker en tien minuten later nam het zelfs een 2-1 voorsprong. Een voorzet werd, mede door de harde wind, slecht verwerkt en Alberts kon, glijdend, de 2-1 binnen schieten.

Knotsgekke slotfase

Toen tien minuten voor tijd Manning, met een kopbal, de 2-2 maakte, leek het duel uit te draaien op een gelijkspel. Maar in een knotsgekke slotfase leek Nieuw Buinen de zege toch nog binnen te slepen. Weer was Alberts bij de treffer betrokken. Een voorzet van de aanvaller belandde op de schouder van Patrick Bults, die geen idee had hoe hij de 3-2 maakte.