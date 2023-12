Handbalsters door naar kwartfinale op WK en zijn geplaatst voor OKT

HANDBAL - De Nederlandse handbalsters zijn doorgestoten naar de kwartfinale van het WK en hebben zich daarmee ook geplaatst voor het olympisch kwalificatietoernooi (OKT). Tsjechië verloor met 30-27 van Brazilië, waardoor Nederland zeker is van de kwartfinales. De handbalsters komen later vandaag nog uit tegen Spanje.

In Nederlandse selectie zitten geen Drenten, omdat Merel Freriks uit Emmen begin november zwaar geblesseerd raakte. Ook is het nog niet zeker of zij bij de Olympische Spelen in Parijs zou kunnen zijn. Ze raakte geblesseerd aan haar kruisband en meniscus, waar normaal gesproken negen tot twaalf maanden herstel voor staat.