Hoogeveen profiteert niet van misstap Staphorst en verliest van VVSB

VOETBAL - Hoogeveen kon vanmiddag niet profiteren van de misstap die naaste concurrent in de strijd tegen degradatie, Staphorst, gisteren maakte. In eigen huis verloor de ploeg van trainer Stef Lamberink met 2-4 van VVSB.

Door de nederlaag blijft Hoogeveen zestiende in de 3e divisie A met 14 punten uit 11 duels. Staphorst heeft twee punten meer, maar ook een wedstrijd meer gespeeld.

Twee keer op voorsprong

De thuisclub begon goed aan het duel en kwam in de 18e minuut op een 1-0 voorsprong, nadat Emil Bijlsma al een goede kans had gemist. Louis Vijfhuizen schoot de openingstreffer binnen.

Lang kon Hoogeveen echter niet genieten van de voorsprong. De gasten uit Noordwijkerhout misten, negen minuten na de openingstreffer, in eerste instantie een strafschop, die uiteindelijk via Noah Schuurman toch in het doel van Hoogeveen belandde (1-1).