SVBO onderuit bij GRC Groningen

Pech

SVBO gaf de Groningers in de beginfase meer dan goed partij en had pech dat Ronald Gerdes de Emmenaren, na twintig mintuen, niet op voorsprong bracht. Na een goede aanval belandde de poging van Gerdes via de onderkant van de lat en de binnenkant van de paal, weer in het veld.

Vijf minuten later kon de thuisclub wel juichen toen Yannick van Duyn zijn club op een 1-0 voorsprong bracht, wat ook de ruststand zou zijn. "Het leek wel of er iets bij ons knakte", laat trainer Peter Timmer na afloop weten.

Drie treffers

Nog twee keer in 2023

Voor SVBO betekent deze nederlaag nog niet het einde van het veldvoetbal in 2023. Donderdag komt de ploeg in de Noordelijke districtsbeker in actie. In eigen huis ontvangt de ploeg De Weide. Twee dagen later wordt, ook in Barger-Oosterveld, de laatste competitiewedstrijd van 2023 gespeeld en staat de inhaalwedstrijd tegen HZVV op het programma.