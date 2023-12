Veel wind, regen en doelpunten in duels om de koppositie: Bekijk nu aflevering 14 van Onze Club

Aflevering 14 in seizoen 12 van Onze Club zit bomvol absolute toppers in de Drentse amateurvoetbal. Op liefst vijf velden stonden de nummers 1 en 2 tegenover elkaar. Wij kozen dit weekend voor vier van de vijf ontmoetingen en lieten Bon Boys - Germanicus schieten. Misschien maar goed ook voor de formatie uit Coevorden, want het werd namelijk 6-1 in Haaksbergen.