Germanicus zonder Wielink fors onderuit in topper, tweede zege Zuidwolde en zevenklapper voor Dalen

VOETBAL - De topper in de 2e klasse H van het zondagvoetbal, tussen Bon Boys en Germanicus, werd een eenvoudige prooi voor de thuisclub. In Haaksbergen eindigde het treffen tussen de nummers 1 en 2 in deze klasse in 6-1.

Bij rust stond het 3-1 voor Bon Boys, dat vlak voor de pauze het beslissende gat sloeg met twee treffers in drie minuten tijd.

Kain Hoogeveen had de vroege 1-0 achterstand (treffer Rutger Scharenborg) nog hersteld, waarna Stevan Overbeeke en Tom Wijlens zorgden voor de 3-1 ruststand. Milan Bultman gooide in de 51e minuut het duel helemaal op slot en via Tom Wijlens (met z'n tweede van de middag) en Eli van Paridon werd de eindstand bepaalde op 6-1.

"Een wel heel forse nederlaag", oordeelde Germanicus-trainer Jan Wielink, die er vanwege een heupoperatie niet bij kon zijn vanmiddag.

Eerste nederlaag

Voor Germanicus betekende het de eerste nederlaag van het seizoen. De geel-zwarten zakken naar plek 3 in de 2e klasse H, met 22 punten uit 9 duels. Bon Boys heeft 28 uit 10 en De Tukkers volgen met 24 uit 10.

Heerlijk middagje voor Martin Drent

"Dit zijn van die wedstrijden die je niet vaak meemaakt als trainer", begon Martin Drent zijn analyse van het duel tussen zijn ploeg (Dalen) en EMMS. "Met 0-7 winnen en behoudens de beginfase heerlijk achterover kunnen leunen is op zijn best fijn."

Drent zag vanmiddag meerdere uitblinkers en noemde - niet heel verrassend - de doelpuntenmakers. Jelle Nikkels maakte er drie en good-old Tijmen Venhorst en invaller Boris Swierts maakten ieder twee goals.

"Het was een belangrijke middag voor ons, na een toch wat mindere fase waarin we vijf punten verloren in de wedstrijden tegen SC Erica en RSC. We staan nu op 15 punten uit negen wedstrijden. Als we komende zondag bij Steenwijkerwold weten te winnen houden we nog een beetje aansluiting met de top 3. Daar gaan we uiteraard alles aan doen, voordat we gaan beginnen aan het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi", besluit Drent.

SC Erica lost Zuidwolde af als hekkensluiter

SC Erica verloor fors bij RSC. Ondanks een vroege voorsprong, door een treffer van Pelle de Vries, werd het 5-1 voor de ploeg uit Rossum. Daardoor zakt Erica, met 4 punten uit nu 7 duels, naar de laatste plaats. Het gat met de nacompetitieplekken is echter minimaal (slechts twee punten).

Zuidwolde in één klap boven de streep

Zuidwolde is in één klap vier plaatsen gestegen. De hekkensluiter - tot vanmiddag - won met 2-1 van concurrent Steenwijkerwold en staat nu op de 'veilige' achtste plaats in de 2e klasse H.

Na de 10-0 nederlaag van vorige week bij Bon Boys bezorgde Frans Capellen de thuisclub vanmiddag een late 2-1 zege. Het was voor de routinier zijn tweede treffer van het seizoen. Dani van der Water had Zuidwolde al vroeg op voorsprong gebracht en op slag van rust kwam Steenwijkerwold op gelijke hoogte.

Twedo langs VENO

Twedo had een redelijk eenvoudig middagje tegen VENO. Helemaal toen de bezoekers, na de 1-0 van Iwan Immink, vanaf de 38e minuut verder moesten met tien man (vanwege twee keer geel voor Daan Smit). David Rubbers (kort voor de pauze en vlak voor tijd) zorgde voor de 2-0 en 3-0, waarna Niels Visscher de eer nog redde voor de bezoekers.