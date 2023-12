Vreugde en verdriet bij Roden na zege op concurrent Rolder Boys

VOETBAL - Er was een lach en een traan bij de spelers van vv Roden na afloop van de gewonnen topper tegen Rolder Boys in de 2e klasse I. De 4-2 zege betekende een gevoelige tik richting de concurrent in de titelstrijd, maar het besef dat routinier Michel Wardenier zijn laatste thuiswedstrijd heeft gespeeld in de hoofdmacht zorgde voor emoties.

Vooral bij de hoofdrolspeler, die vanmiddag na rust inviel. "Ik kamp al tijden met hernia's. Op dit moment heb ik er drie. Gek genoeg voel ik er tijdens trainingen en wedstrijden niets van, maar des te heftiger is de pijn de dag na de arbeid. Aanvankelijk hoopte ik dat een kliniek in Veenhuizen me van de pijn zou verlossen, maar die instelling ging failliet. Nu staat er een ingreep gepland in januari bij Bergman Clinics in Noord-Holland. Daarna wachten 12 weken revalidatie."

'Ik wil nog jaren verder met dit lichaam'

Op de vraag of hij na die drie maanden weer in dubio komt, is Wardenier vrij resoluut. "Nee, het is mooi geweest. Ik wil nog jaren verder met dit lichaam. Bovendien komt er dan meer tijd voor het gezin. Ik heb twee kinderen en die beginnen dan met sporten. Daar wil ik alle tijd voor vrijmaken. Het kampioenschap hoop ik weer fit te kunnen beleven. Ik heb er dan toch nog een aandeel in gehad."

Effectief

Die titel is uiteraard nog ver weg (Roden speelde pas 9 van de 24 duels dit seizoen), maar vanmiddag bleek de ploeg van Paul Raveneau te sterk voor de - tot nu toe - enige concurrent: Rolder Boys. Met name in de afronding bleek de thuisclub een klasse apart. Na een half uur keken de bezoekers tegen een 3-0 achterstand aan, terwijl Roden pas vier keer op doel had geschoten. David Jansen kopte de 1-0 binnen uit een corner, waarna Nick ter Arkel twee keer scoorde. Tien minuten voor rust zorgde Marnick Ottens - ook uit een corner - voor de 3-1.

Cadeautje

Toen Olivier van der Tuin een cadeautje van scheidsrechter Louwrens Tolman (hij floot voor een duikeling van Roden-invaller Nathan van der Graaf in het strafschopgebied van Rolder Boys) verzilverde was het duel gespeeld. De late 4-2 van Siemen Krikke was slechts interessant voor de statistieken en het gevecht om de topschutterstitel in de 2e klasse I. Krikke maakte zijn 11e, terwijl de topscorer in deze klasse - Robin van der Tuin - niet scoorde en dus op 13 treffers bleef steken. De spits van Roden raakte wel de paal, maar raakte ook al snel geblesseerd aan zijn hamstring. "Ik wilde er niet direct uit, maar had wel last. En dat werd erger toen ik in de rust in de kleedkamer ging zitten." Na zo'n vijf minuten in de tweede helft werd de nummer 9 gewisseld. "Zonder goal helaas, maar de winst is belangrijker."

