VAKO en trainer Cor Meijer na het seizoen uit elkaar

VOETBAL - Voetbalclub VAKO en trainer Cor Meijer gaan na dit seizoen uit elkaar. Dat maakt de club uit Vries vandaag bekend op de eigen website. Reden voor de breuk is dat beide partijen vinden dat het na vier jaar tijd is voor een volgende stap.

"Vier jaar is voor een trainer een heel lange tijd. We hebben mooie momenten meegemaakt, maar we denken dat het tijd is voor een nieuw gezicht. Cor en wij zitten daarover op één lijn", aldus voorzitter Stefan Drenth. Die benadrukt dat Meijer de club veel heeft gebracht. Zo beleefden VAKO en Meijer de afgelopen jaren mooie successen, stelt de club.