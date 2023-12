Vitesse'63 redt het niet in beker tegen Gorecht: 2-5

VOETBAL - De eerste van negen overgebleven Drentse clubs die zich wisten te plaatsen voor de 1/16e finales in de noordelijke districtsbeker, Vitesse'63, ligt uit het toernooi. De zaterdagderdeklasser ging op eigen veld onderuit tegen Gorecht, de nummer 2 in de zaterdag 2e klasse J: het werd 2-5.

Bij rust keek de ploeg van trainer Pim Donker al tegen een 1-3 achterstand aan, die overigens zeer geflatteerd was. Met name Ruben Westert, die weliswaar nog wel de 1-2 scoorde, kreeg prima kansen om de thuisclub een betere uitgangspositie te verschaffen in het tweede bedrijf. Maar waar Westert mistte, sloeg Gorecht in de laatste minuut van de eerste helft wel toe. Yorn Nieuwold was de maker van de 1-3, terwijl ook Mark Haverkamp en Michel Koopman scoorden voor de bezoekers.