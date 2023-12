Handbalsters uitgeschakeld op WK na nederlaag tegen titelfavoriet Noorwegen

De Nederlandse handbalsters zijn in de kwartfinale op het WK uitgeschakeld door regerend wereldkampioen Noorwegen. Nederland vocht zich meerdere malen knap terug in de wedstrijd, maar uiteindelijk was het gastland met 30-23 te sterk.

In de Nederlandse selectie zaten oud-E&O spelers Tess Lieder en Lois Abbingh. Zij speelden in het verleden een of meerdere seizoenen voor het handbalteam in Emmen. Zij zagen hoe Nederland zich in de eerste helft knap terugvocht van een ruime achterstand en met 12-11 ging rusten.