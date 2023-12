Bjorn Zwikker maakt seizoen af als trainer WKE'16, Peter Timmer verlengt bij SVBO

Timmer blijft bij SVBO

Een andere Drentse club in de 1e klasse J, SVBO, heeft het contract met trainer Peter Timmer met een jaar verlengd. Timmer, die bezig is aan zijn eerste seizoen bij de club uit Barger Oosterveld, staat met zijn team op plek 8. Komende zaterdag sluit SVBO de eerste seizoenshelft af tegen HZVV. Dat duel is zondagavond te zien in Onze Club.