Sudosa-Desto laat landskampioen Sneek ontsnappen

VOLLEYBAL - Sudosa-Desto was vanavond dichtbij een sensatie. De Asser dames kwamen knap op 2-0 tegen regerend landskampioen VC Sneek, maar verloren uiteindelijk toch: 2-3.

Eind november stond Sudosa-Desto ook tegenover de Snekers. De Friese volleybalgrootmacht bleek toen een maatje te groot en sloeg de Assenaren met 3-1 van het veld. En dus was ook Sudosa-trainer Mark Afman - zaterdag nog afwezig door ziekte - benieuwd hoe zijn ploeg zich zou houden tegenover de koploper uit Sneek.

Sudosa op volle oorlogssterkte

Beide teams gingen geconcentreerd van start, wat ertoe leidde dat het in de eerste set geven en nemen is. Rally's om je vingers bij af te likken, harde middenaanvallen en goed verdedigingswerk zorgen ervoor dat de puntendeling vrijwel gelijk opgaat. Het publiek, dat ook uit Friesland in groten getale aanwezig is, maakt zich op voor een mooie avond.

Uitblinker Manon Torenbeek, teruggekeerd van een enkelblessure, laat zich in de beginfase zien en brengt een hoop energie mee. Ze tilt de stand eigenhandig naar 24-23: een setpoint voor Sudosa dat snel wordt verzilverd, want na een misverstand aan de kant van VC Sneek valt de bal zo op de grond. De Assenaren trekken daardoor aan het langste eind in de eerste set: 25-23.

Dominantie in vrouwen volleybal

Ook in de tweede set geven beide ploegen flink gas. De Assenaren bijten flink van zich af tegen de Friezen en daar hadden de bezoekers hun handen vol aan. De Snekers domineren al jaren in het vrouwenvolleybal, is elfvoudig en regerend landskampioen, maar de Assenaren tonen weinig ontzag. Met harde aanvallen, die goed worden afgewisseld door het midden en vanaf de zijkant, weet Sudosa een tussentijds gaatje te slaan naar 17-14.

De passie en kracht van de kanonnen Manon Torenbeek en Paula Boonstra brengt vertrouwen binnen de hele ploeg. Even lijkt Sneek de grip terug te krijgen als de tussenstand wordt verkleind naar 22-20, maar na een uitstekend blok van Maureen van der Woude (23-21) en een snoeiharde knal van Boonstra (24-22) is het Danique Aardema die ook de tweede set met een blok verzilvert: 25-22.

Opleving VC Sneek

De achterstand lijkt de Snekers wakker te schudden, want er wordt in de derde set een versnelling hoger geschakeld. De thuisploeg heeft moeite met de hoge druk en harde aanvallen van de Friezen, die al snel een gaatje weten te slaan van 12-19. Een kleine opleving aan de kant van Sudosa is niet genoeg, waardoor de derde set naar de bezoekers gaat: 20-25.

Sudosa kan zich weliswaar meten met de landskampioen, maar die krijgt steeds meer grip op de wedstrijd. Ook in de vierde set uit zich dat. De Snekers lopen uit naar een 12-17 voorsprong, maar Sudosa knokt zich knap terug. Na een zinderend slotstuk met punten over en weer, gaat ook deze set naar de bezoekers: 23-25.

Met een gelijke setstand is de comeback van de Friezen compleet en ze willen meer. Ondanks een prima start in set vijf aan de kant van thuisploeg, blijft VC Sneek gas geven en dat kunnen de Assenaren niet meer bijbenen. De beslissende set eindigt 12-15 in Fries voordeel, waardoor Sudosa met lege handen achterblijft. Wel de complimenten, maar geen punten voor de ploeg van Afman.

Komende zaterdag staat alweer de volgende wedstrijd op de agenda. Dan speelt Sudosa de kraker tegen directe concurrent Apollo 8.

Strijd om A-poule

Ondanks het verlies van Sudosa is het razend spannend in de bovenste regionen van de eredivisie. Er heeft zich een duidelijke top-6 gevormd, die allemaal de A-poule kan ruiken.