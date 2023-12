Dalen ondanks 1-3 voorsprong uit beker: 'De wissels waren funest'

VOETBAL - Na de uitschakeling van Vitesse'63 is ook Dalen geëlimineerd in de noordelijke districtsbeker. De ploeg van Martin Drent, de nummer 6 in de zondag 2e klasse H, verloor vanavond met 6-3 bij zaterdagderdeklasser Be Quick Dokkum.

Daardoor zijn er nog zeven Drentse troeven over voor een plek bij de laatste 16 in het bekertoernooi. Die clubs komen vanavond, zaterdag en zondag in actie.

Dalen startte voortvarend in Friesland, want ondanks een 1-0 achterstand gingen beide ploegen met 1-3 rusten. Voor Dalen scoorden Thijmen Venhorst, Ruben Sinnema en Jelle Nikkels.

'Als we met onze sterkste elf waren blijven staan, hadden we gewonnen'

"Vervolgens heb ik, volgens afspraak, vier keer gewisseld in de rust. Dat zorgde voor de ommekeer", aldus Drent. "Als we met onze sterkste elf waren blijven staan, dan hadden we hier gewonnen. Maar afspraak is afspraak. Bovendien konden de invallers zich vanavond laten zien en dat hebben ze uiteindelijk gewoon niet goed gedaan. Overigens had ik door die wissels nog maar één man op de bank en dat was de reservekeeper en die moest na een kwartier in de tweede helft ook nog invallen, als veldspeler."

Be Quick Dokkum profiteerde dankbaar en met de vaste waarden als invallers (de omgekeerde tactiek dus van Dalen) ging de thuisclub erop en erover. Robin de Jong zorgde voor 2-3 en 3-3, waarna Rudolf Banga, Gregory Daraji en Danny Post (die ook de 1-0 maakte) zorgden voor de 6-3 eindstand.