Bas Sibum: 'FC Emmen is en blijft mijn cluppie'

VOETBAL - Hij doorliep er de jeugdopleiding, haalde het eerste, werd verkocht aan Twente en keerde er jaren én een carrière later weer terug als trainer. In al die jaren dat hij weg was stond hij nooit tegenover zijn oude club, maar dat verandert vanavond. Bas Sibum komt met zijn Roda JC naar De Oude Meerdijk.

"Natuurlijk is dat speciaal. FC Emmen is en blijft mijn cluppie", aldus Sibum in aanloop naar de topper in de Keuken Kampioen Divisie. Roda JC is de nummer 2, achter Willem II. FC Emmen staat derde, op drie punten van de formatie uit Kerkrade.