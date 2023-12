Kaatskoning Rinse Bleeker knokt nu als directeur van FC Emmen voor nieuw stadion

VOETBAL - De Fries Rinse Bleeker (56) is bijna een half jaar in dienst als directeur van FC Emmen. De voormalig topkaatser werkte zich bij Sportstad Heerenveen in vijftien jaar op tot directeur. Het multifunctionele gebouwencomplex in Heerenveen - waar onderwijs, sport en gezondheidszorg samenkomen - dient als mooi voorbeeld voor wat er in de toekomst in Emmen zou kunnen verrijzen.

"Onderwijs, sport en zorg passen heel goed bij elkaar. Dat hebben we destijds in Heerenveen gerealiseerd maar dat zou ook hier kunnen. Het is duidelijk dat het gebied rondom het nieuwe stadion niet alleen een voetbalgebied zal worden. Er komt veel meer bij. En we zullen het samen moeten doen", reageert Bleeker.

"We hebben een aantal gesprekken met de gemeente Emmen gehad. Er zit nog een ontwikkelaar op deze opdracht die partijen bij elkaar gaat brengen. Maar ik heb wel de indruk dat we de komende maanden wel kunnen aankondigen dat we een fase verder kunnen gaan kijken."

Écht gras in de zomerstop?

Buiten de wens voor een nieuw stadion op de langere termijn wil Bleeker als nieuwe directeur van FC Emmen graag op korte termijn het kunstgras in het stadion vervangen voor écht gras. Mede vanwege klachten van geblesseerde spelers. Alles wordt in het werk gesteld om dat in de zomerstop te realiseren.

"Mochten we promoveren dan wordt het sowieso door de KNVB verplicht gesteld", legt Bleeker uit. Maar zo eenvoudig is het niet. "Er zit onder onze kunstgrasmat een dikke betonlaag en we hebben ook maar beperkte tijd om dit te kunnen doen. Dat zou dan in de zomerstop moeten gebeuren, maar je weet nooit aan de voorkant hoe je seizoen eruit ziet: je kunt ook promotie/degradatie-wedstrijden moeten spelen. Maar we zijn aan het kijken met een groep sponsoren of het toch deze zomer gaat lukken. Want dat heeft onze voorkeur."

'Positief verrast'

Bleeker heeft z'n draai als directeur bij FC Emmen al snel gevonden. "Ik was wel positief verrast en ik vond het wel heel leuk dat een club buiten Friesland je toch blijkbaar een tijdje heeft gevolgd. Ik dacht: we kunnen altijd praten. Maar ik wist ook niet wat voor rol ze voor mij in petto hadden. Toen bleek het de functie van directeur te zijn. Toen reed ik terug naar Leeuwarden en trok het me toch wel. En dan ga je 's avonds natuurlijk alles bekijken wat je maar kunt vinden over FC Emmen. Ik vind het een hele sympathieke club die heel betrokken is bij de regio met een mooie sponsorgroep en een vaste supportersschare."

Bleeker werd gepolst in de tijd dat FC Emmen nog in de eredivisie speelde en streed tegen degradatie. "De vraag was ook: als we nou degraderen, hoe sta je er dan in? En toen heb ik gezegd: als de ambities nog hetzelfde zijn, dan sta ik er ook hetzelfde in."

'Stakeholders staan in de goede houding'