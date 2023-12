Elmar Reinders verlengt contract bij Australische wielerploeg

De 31-jarige Assenaar is blij met zijn contractverlenging. "Ik ben blij dat ze vertrouwen hebben in mij. Ik deed het dit jaar beter dan verwacht." Reinders reed onder meer mee in de Tour de France. "Dat was het mooiste avontuur van het seizoen, want ik had nog niet eerder een wedstrijd gereden die langer dan een week duurde. Het was een compleet nieuwe ervaring, en dat ik als eerste grote ronde de Tour de France mocht rijden was helemaal speciaal."