SVBO zet De Weide opzij en bekert door

Eersteklasser SVBO was in de beginfase de bovenliggende partij. De ploeg van trainer Peter Timmer, die deze week zijn contract verlengde, had meer balbezit en kreeg een paar kleine kansjes. Dylan Wessels was na ruim een kwartier spelen dichtbij de 1-0, maar de kopbal van de aanvallende middenvelder werd van de lijn gehaald.