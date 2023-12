Scorende Dallinga met Toulouse naar play-offs Europa League

VOETBAL - Thijs Dallinga heeft met Toulouse de tussenronde in de Europa League bereikt. De Franse ploeg had achteraf aan een punt genoeg tegen LASK uit het Oostenrijkse Linz, maar won zelfs: 1-2.

De oud-speler van FC Emmen scoorde negen minuten na rust de 0-1, waarna de thuisclub via Ljubicic snel op gelijke hoogte kwam. Zeven minuten voor tijd, toen Dallinga, al gewisseld was, zorgde Suazo voor de 1-2.

Chery naar tussenronde in Conference League

Scherpen

Later op de avond komt de derde oud FC Emmen-speler in actie: Kjell Scherpen. Met zijn club Sturm Graz neemt hij het op tegen Sporting Club de Portugal. Bij een zege is Sturm Graz zeker van de tussenronde in de Conference League. Een langer verblijf in de Europa League zit er niet meer in voor de Oostenrijkse club.