Fred Grim: 'Ik wissel verdedigend? Dat slaat helemaal nergens op'

VOETBAL - In aanloop naar de laatste thuiswedstrijd van het kalenderjaar, tegen Roda JC, kwam Fred Grim uitgebreid terug op die teleurstellende avond in Eindhoven vorige week. "Het was zwaar K.U.T. We hebben daar drie punten laten liggen."

De manier waarop de Drentse ploeg het duel bij FC Eindhoven verloor zorgde voor veel frustratie. Bij spelers, staf en ook bij de fans. Bij die laatste groep kreeg ook Grim er flink van langs. De Amsterdamse oefenmeester zou in de tweede helft te verdedigend hebben gewisseld en daarmee de problemen over zich af hebben geroepen. "Ik zou verdedigend wisselen. Dat slaat helemaal nergens op."

'Onze afspraken waren ook niet veranderd'

Grim legt uit: "Ik bracht Joey Konings voor Ben Scholte. Dat is een aanvaller voor een verdediger. Daarna kwam Patrick Brouwer voor Robin Schouten. Brouwer is aanvallender dan Schouten. En tot slot wisselde ik Lucas Bernadou voor een andere middenvelder, namelijk Maikel Kieftenbeld. In die fase stonden we al onder druk en had Eindhoven de tactiek al op standje alles-of-niets gezet. Maar bovenal waren onze afspraken niet veranderd. We wilden vooruit druk zetten. Zo startten we ook aan de tweede helft. We vergaten echter het duel op slot te gooien en in het laatste half uur hebben we in de omschakeling te weinig gedaan."

Meedogenloos

Het wederkerende woord van dit seizoen - tot nu toe - is meedogenloosheid. Of juist een gebrek daaraan. Te vaak liet Emmen een voorsprong uit handen glippen, wat de Drentse club zeker een punt of acht heeft gekost. Maar hoe verander je dat? "Het is niet zo dat als je als trainer dit één keer benoemt, het dan meteen overgenomen wordt en wordt vertaald in het veld. Dat is trainbaar, maar kost tijd. Helemaal bij spelers die dat niet in zich hebben van nature. En daar hebben we wel een aantal van. Duidelijk is wel dat dat achteruit lopen uit de koppies moet."

Zonder Heylen, Smeets en Ubbink

Na twee nederlagen op rij (en de koploper - Willem II - die nu zeven punten meer heeft) is de opdracht voor FC Emmen helder tegen Roda JC, dat op plek 2 staat met drie punten meer. "We moeten ons revancheren. Dat is heel helder", klinkt Grim overtuigend.