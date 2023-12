Bekersprookje vv Peize duurt voort, DZOH verslaat Helpman

VOETBAL - Het bekersprookje van vv Peize duurt maar voort. De zondagderdeklasser, die in de vorige rondes zich ontdeed van ACV 2 en GVAV-Rapiditas, versloeg op eigen veld eersteklasser Jubbega. Het duel in Peize eindigde in 2-1. Ook DZOH voegde zich bij de laatste 16 in de noordelijke districtsbeker, net als SVBO.

"Ik heb net het clublied opgezet in de kleedkamer", aldus Peize-trainer Elte Hofman. "Dat leek me beter dan een nabespreking na deze geweldige zege."

Jubbega, getraind door oud FC Emmen-trainer Joop Gall, kwam via Geert Liewes wel op voorsprong. "Dat was na ongeveer een half uur spelen en die 0-1 was ook meer dan verdiend", meende Hofman. "Ze speelden goed en creëerden ook voldoende kansen." Zeven minuten na de 0-1 werd het via Danny Kregel gelijk. "Een goal uit het niets, maar vanaf dat moment draaiden de rollen wel om."

'Zij begonnen steeds meer te mopperen en wij bleven rustig'

"Zij begonnen steeds meer op elkaar te mopperen en wij bleven rustig. De 2-1, twintig minuten voor tijd, vond ik gewoon verdiend." Maurijn Timmer (bijnaam: Haaland) maakte zijn 9e treffer in het bekertoernooi en zijn 16e dit seizoen. "Daarna was het nog wel billenknijpen, al werd ons nog wel een zuivere penalty ontnomen. In de acht minuten blessuretijd hielden we gelukkig stand."

Ongeslagen sinds de zomer

"Ik ben heel trots op dit team", besluit Hofman, die al na 25 minuten de pas 16-jarige Mels van Leijen in moest brengen. "We zijn sinds de zomer ongeslagen in de competitie en de beker. Helaas hebben we door de vele afgelastingen weinig ritme. We speelden slechts zeven competitieduels en zes bekerwedstrijden. Komende zondag sluiten we het kalenderjaar af met een uitwedstrijd tegen ASVB. Als dat duel doorgaat en we winnen sluiten we de eerste seizoenshelft af als koploper in de 3e klasse B."

DZOH simpel door na moeizame eerste helft

Zaterdageersteklasser DZOH plaatste zich zonder veel moeite voor de achtste finales in de noordelijke districtsbeker. De formatie uit Emmen moest zich wel herstellen van een 1-0 achterstand bij rust tegen Helpman, maar deed dat in de tweede helft met veel overtuiging. "Ik moest wel even boos worden in de kleedkamer", erkende DZOH-trainer Karlo Meppelink. "Met name aan de bal was het onrustig en vooral heel slordig."

Door treffers van Navid Poyan, Aron Timmerman, Rayan Brouwer en Dylan van der Scheer werd het dus 1-4.

'De eerste klasse is een zegen'

Meppelink kijkt redelijk tevreden terug op de eerste seizoenshelft die de geel-groene formatie vanavond afsloot in Groningen. "We staan er met de derde plaats prima voor. De eerste klasse, waarin zaterdag- en zondagclubs elkaar treffen, vind ik een zegen. Helaas werden we de laatste weken wat wisselvalliger, al is dat ook niet heel frappant gezien het niveau en de intensiteit in de 1e klasse."

'Oranje Nassau titelfavoriet'

Na tien van de 24 duels heeft DZOH vier punten achterstand op koploper Oranje Nassau. "En die ploeg is voor mij ook wel de grote favoriet voor de titel. Ze hebben de breedste ploeg, met veel ervaring."

SVBO verslaat De Weide