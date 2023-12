Scherpen overwintert in Europa ondanks kansloze nederlaag bij Sporting

VOETBAL - Ondanks een kansloze avond in Portugal blijft Kjell Scherpen met zijn club Sturm Graz na de winter wel actief in Europa. De derde plaats in de poule, achter Atalanta en Sporting CP, is voldoende voor een ticket in de tussenronde van de Conference League.

In Lissabon was Sporting Club de Portugal met 3-0 te sterk. Ondanks een aantal prima reddingen kon Scherpen niet voorkomen dat de thuisclub via Gyokeres vlak voor rust op voorsprong kwam. Via twee treffers van Inacio liep Sporting na rust simpel uit naar 3-0. Omdat het Poolse Rakow met 0-4 onderuit ging tegen poulewinnaar Atalanta kwam voor Sturm Graz de derde positie (en dus uitschakeling) niet meer in gevaar.

Sturm Graz, dat in de Oostenrijkse competitie twee punten minder heeft dan koploper RB Salzburg, treft in de tussenronde van de Conference League één van deze ploegen: Ludogerts, Eintracht Frankfurt, Ferencvaros, Legia Warschau, Bodø/Glimt, Dinamo Zagreb, AA Gent of Slovan Bratislava.

Dallinga en Chery