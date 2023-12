Guido Wind vertrekt ondanks koppositie bij MSC: van vierde- naar eersteklasser

VOETBAL - MSC moet voor komend seizoen op zoek naar een nieuwe trainer en dat ondanks de koppositie in de zaterdag 4e klasse A en de goede gesprekken met de huidige trainer, Guido Wind, over een nieuwe verbintenis. De 34-jarige oefenmeester stapt over naar asv Dronten.

Die ploeg komt uit in de 1e klasse G (Oost) en neemt momenteel met 4 punten achterstand op koploper RKHVV uit Huissen de 5e plaats in.

'Ik was niet op zoek naar een andere club'

De 34-jarige Guido Wind heeft er nooit een geheim van gemaakt dat zijn ambities verder reiken dan de 4e en 3e klasse in het amateurvoetbal. Hij is dan ook in het bezit van het trainersdiploma UEFA A, waarmee hij in de hoogste regionen van het amateurvoetbal aan de slag mag. "Ik was niet op zoek naar een andere vereniging en wilde er eigenlijk nog een jaar aan vast plakken bij MSC. Dit overkomt me. Dronten benaderde mij twee weken geleden en uiteindelijk zijn we er uitgekomen."

'De intentie was er om nog een seizoen met elkaar door te gaan'

Ook bij MSC is toch enigszins verrast gereageerd op de aankondiging van de trainer dat hij aan het einde van het seizoen de vereniging verlaat. Erwin Stephan, voorzitter van de TC: "De intentie was om nog een seizoen met elkaar door te gaan. De eerste gesprekken gingen ook die kant op. Van beide kanten was er nog voldoende 'ambitie' om door te gaan. Tegelijkertijd wisten wij ook, en daar heeft Guido nooit een geheim van gemaakt, dat hij als de kans zou krijgen hij naar een hoger spelende vereniging zou overstappen. En dan wel naar een vereniging op 1e klasse niveau of hoger die qua ambitie bij hem past. En die kans diende zich aan."