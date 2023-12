Karlo Meppelink jaar langer aan het roer bij DZOH

VOETBAL - Karlo Meppelink heeft zijn contract bij DZOH met een seizoen verlengd. De 54-jarige Hoogevener is bezig aan zijn eerste jaar bij de club uit Emmen, die uitkomt in de 1e klasse J.

"Als Bestuur en Technische Commissie zijn we zeer tevreden over hoe Meppelink en zijn technische staf de selectie leiden. Karlo is op de eerste plaats een fijn mens om mee samen te werken en is er tevens in geslaagd om het team verder te ontwikkelen met een kern van sterkhouders en het inpassen van jeugdige talenten uit onze opleiding", aldus bestuurslid Technische Zaken Ruud Klingenberg.

Ook Meppelink is content bij de club in Emmen. "Bovendien bevalt het voetbal in de 1e klasse me enorm. De samenvoeging van zaterdag- en zondagclubs heeft het niveau enorm opgekrikt. Op dit moment staan we derde en hebben de laatste 16 in de beker bereikt. Of het kampioenschap erin zit? Natuurlijk gaan we ervoor, maar heel eerlijk schat ik Oranje Nassau qua breedte en ervaring iets hoger in."

Trainer van het jaar