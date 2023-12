Riny van Vilsteren geëerd met Walk of Fame-tegel: 'FC Emmen was naast mijn moeder zijn grote liefde'

VOETBAL - 'Een echte clubman, altijd positief en vooral vol met humor.' Zo omschreef oud FC Emmen-spits Roy Stroeve vanavond voormalig keeperstrainer en teammanager, maar vooral de vader van zijn beste vriend: Riny van Vilsteren. Bijna tien jaar na zijn veel te vroege overlijden werd hij geëerd met zijn eigen tegel in de Walk of Fame voor het stadion van FC Emmen.

De tegel van Van Vilsteren, die liefst 35 jaar actief was bij de club, pronkt nu naast die van Dick Lukkien die met de Drentse club twee keer promoveerde naar de Eredivisie. "Heel bijzonder", aldus Wout van Vilsteren die samen met zijn moeder de tegel onthulde. "FC Emmen was naast mijn moeder zijn grote liefde. Hij droomde van de Eredivisie. Helaas mocht hij het zelf niet meemaken."

'Riny verdient zo'n tegel als geen ander'

Naast Roy Stroeve waren ook oud-keepers Henk Schokker, Michiel Sanders en Jan Zwiers aanwezig bij de onthulling en er waren videoboodschappen van Jelle ten Rouwelaar en Kjell Scherpen. "Keepers en spelers. Iedereen liep met hem weg, jong en oud", aldus René Hake die Van Vilsteren in diverse functies meemaakte. "Ik vind het vooral prachtig dat deze club Riny op deze manier eert. Bij sommige clubs wordt wel eens vergeten was bepaalde mensen betekenen. Gelukkig wordt de inbreng van Riny in al die jaren op juiste waarde geschat. Riny verdient zo'n tegel als geen ander."