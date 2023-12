Directe promotieplaatsen raken uit zicht voor FC Emmen na derde nederlaag op rij

VOETBAL - Hevig balend liep Lucas Bernadou na het laatste fluitsignaal richting de kleedkamer. Zijn voetballende oplossing in de blessuretijd van de eerste helft zorgde niet alleen voor balverlies, maar ook voor de enige treffer in het laatste thuisduel voor de winterstop tegen concurrent Roda JC. De formatie uit Kerkrade hield na rust, met enig kunst- en vliegwerk, stand en boekte daardoor een zeer belangrijke zege.

Voor FC Emmen betekende het de derde nederlaag op rij en door de overwinning van koploper Willem II moet de Drentse club een duidelijke pas op de plaats maken. Sterker nog, Emmen is een vrije val terechtgekomen. Waar de formatie van trainer Fred Grim drie weken geleden nog dacht aan de koppositie is plek 5 nu de harde realiteit. Het gat naar Willem II is nu tien punten en Roda JC, de nummer 2, heeft zes punten meer dan Emmen.