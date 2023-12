Seizoen voorbij voor Kjell Scherpen door opmerkelijke kruisbandblessure

Scherpen, die door Brighton & Hove Albion wordt verhuurd, gaat dinsdag onder het mes, zo meldt Voetbal International . In aanloop naar het huidige seizoen raakte de doelman al geblesseerd aan zijn linkerknie, maar hij kon zijn wedstrijden toch gewoon spelen. Hij stond al 27 keer onder de lat voor Sturm Graz. "Hij wilde de ploeg heel graag helpen en kon zonder problemen spelen", vertelt clubwoordvoerder Stefan Haller aan het Oostenrijkse AFA. "Hij had ook volgend jaar kunnen spelen, maar de operatie wordt uitgevoerd om hem voor de toekomst te beschermen en om zijn carrière op lange termijn niet in gevaar te brengen."