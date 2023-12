Te Wierik zet supporter op zijn plek: 'Die man zat de hele eerste helft te zeiken'

'We verliezen volledig tegen de verhouding in'

"Bas Sibum (trainer Roda JC) zei direct na de wedstrijd al tegen me dat de overwinning terecht was. Daar ben ik het absoluut niet mee eens. Hij zou me bellen als hij na het zien van de beelden er anders over denkt. Nou, die gaat me dus wel bellen", aldus Te Wierik.

"Wij hebben de meeste en beste kansen gehad, maar verliezen op basis van details. In de blessuretijd van de eerste helft verspelen we knullig de bal na een hakje en scoren zij, terwijl wij op dat moment al op voorsprong hadden moeten staan maar de paal raakten. Na rust begonnen we niet goed, maar pakten we het in de tweede gedeelte weer goed op. Maar dan moet je wel de kansen maken. Die kansen waren er zeker."

Pas op de plaats