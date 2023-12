Piotr Parzyszek: 'Als ik die goal maak winnen we hier gewoon met 3-0'

"Als je met 0-0 de rust haalt zit je met een heel ander gevoel in de kleedkamer dan nu, zo vlak na een knullige tegentreffer. Dat was zo onnodig. En ja, ik had daarvoor al de 1-0 op mijn schoen. Voor mijn gevoel deed ik alles goed, maar het is nu al de vijfde of zesde keer dat ik het aluminium raak. Om moedeloos van te worden. Als ik die bal maak winnen we met 3-0."

'Er is nog nooit een team kampioen geworden in december'

"Dit is niet de plek waar we willen staan en ja, de realiteit is dat we even een pas op de plaats moeten maken. Het verschil met de koploper is tien punten en met de nummer 2 zes, maar er is nog nooit een club kampioen geworden in december. Toch geloof ik in dit elftal. We hebben veel kwaliteit, al zitten we nu in een mindere fase en zit het ons ook niet echt mee. Maar misschien hebben we wel de langste adem."