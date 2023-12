Fred Grim: 'Een tegengoal op zo'n moment gaat in je koppie zitten'

VOETBAL - En weer was een knullige, hoogst onnodige, tegengoal funest voor FC Emmen. Een psychologisch slechter moment, zo vlak voor rust, was bijna niet mogelijk. "Je moet in de laatste vijf minuten voor of na rust geen goal tegen krijgen en ook niet in de laatste vijf minuten van de wedstrijd. Dat gaat namelijk in je koppie zitten", aldus Fred Grim.

"Begrijp me niet verkeerd hoor. Elk moment is waardeloos voor een tegengoal, maar ik kreeg nu wel een zeer teleurgesteld team in de kleedkamer in de rust en dat is begrijpelijk. De complete eerste helft maak je het spel en één moment is dan bepalend voor de teneur. Dat moeten wij echt leren te voorkomen, we moeten daarin snel volwassen worden", vervolgt de oefenmeester van de Drentse club.

'Het ligt deels aan de kwaliteit van de afronding, maar het zat ook niet mee'

"Maar ik heb ze wel meegegeven dat ze nog 45 minuten hadden om het om te draaien en ik vind dat ze dat ook echt hebben geprobeerd. In het begin van de tweede helft ging dat nog wat moeizaam, maar daarna hadden we ze vol onder druk. Er kwamen kansen op de gelijkmaker, maar het mocht vandaag niet zo zijn. Dat zit deels in de kwaliteit van de afronding, maar het zat ons ook niet mee."

'Onze manier van voetballen gaat ons nog belonen'