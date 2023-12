Programma beker, zondag- en weekendvoetbal

VOETBAL - Voor veel voetballers is de winterstop al begonnen. Toch komen een aantal amateurvoetballers dit weekend nog in actie. De divisievoetballers spelen de laatste competitieronde van 2023, terwijl er ook een inhaal- en bekerronde op het programma staat. Bekijk hier of je favoriete ploeg vandaag nog in actie komt.