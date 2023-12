HZVV de kansen, SVBO de overwinning

HZVV beter

Het begin was duidelijk voor de gasten uit Hoogeveen. HZVV had het meeste balbezit, maar meer dan een kopbal van Jorn Ballast, die voorlangs ging, kwamen de gasten niet.

Kansen schaars

Het eerste kansje na rust was voor de gasten, maar Tim Mulder schoot een voorzet van Sander Dzemidzic hoog over. Diezelfde Dzemidzic was na een kwartier spelen dichtbij de 0-1. Eerst voorkwam Ebeltjes een treffer en in de rebound vond de aanvaller het zijnet.