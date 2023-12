Vitesse '63 speelt elf hele minuten tegen Ommen, maar wint uiteindelijk wel

'Nog nooit meegemaakt'

"Het is wel gek om dit zo te beleven. Ik heb dit nog nooit meegemaakt", aldus Vitesse '63-trainer Pim Donker. "De warming up duurt langer dan deze wedstrijd, maar het gaat wel om drie punten, dus we moeten de resterende minuten scherp zijn."

Uiteindelijk lukt dat ook. Ondanks twee goede kansen van Ommen, houdt de ploeg uit Koekange de 3-2 voorsprong vast. "Volgens mij hebben we in totaal maar vijf minuten gevoetbald, het ging echt heel snel voorbij", aldus Donker.

'Voor zo'n korte wedstrijd is het wel ver rijden'

Ook scheidsrechter Lars den Enting uit het Groningse Wildervank had een bijzondere middag. "Dit is wel een bijzondere ervaring. Een wedstrijd fluiten van elf minuten. Voor zo'n korte wedstrijd is het wel ver rijden." Al kan hij er ook wel om lachen. " Het is wel een bijzondere ervaring."