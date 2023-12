Rolder Boys stunt met knappe bekerzege tegen Flevo Boys

In de competitie staat Rolder Boys er uitstekend voor met een tweede plek in de 2e klasse I. Dat Rolder Boys in goede vorm verkeert liet de ploeg van trainer Rick Slor zien door aan het eind van de eerste helft brutaal de leiding te nemen dankzij Siemen Krikke. Het antwoord van de bezoekers kwam er daarentegen nog voor rust en daarmee lag de confrontatie nog volledig open.

''Zij waren weliswaar beter, maar wij hebben keihard gewerkt met z'n allen en dat bleef gelukkig voor ons niet onbeloond. De 2-2 was een eigen doelpunt. Dan kun je denken aan een cadeautje, maar ik denk dat het onze verdienste was, omdat wij op de juiste momenten druk wisten te zetten. Als je dan ook nog de winnende maakt in de slotfase, dan kan ik alleen maar trots zijn op wat we hebben laten zien.''