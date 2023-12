FC Meppel zorgt voor sensatie tegen GRC Groningen

VOETBAL - Zaterdagderdeklasser FC Meppel zorgde vanmiddag voor een daverende sensatie door het twee klassen hoger spelende GRC Groningen uit bekertoernooi te knikkeren: het werd 4-1 voor de Drentse ploeg.

Waar FC Meppel in de competitie koploper is in de 3e Klasse D ondervond de ploeg van Arjan Bosschaart in GRC Groningen een tegenstander van een heel ander kaliber. Tenminste dat was de gedachte bij vriend en vijand, maar er ontstond een wedstrijd waarin er maar één ploeg de baas was: FC Meppel.

De thuisploeg nam in de eerste helft via Hugo Bisschop en Robert Schonewille de leiding en na rust gaven Camiel Fidom en Luca Broers de score een nog fraaier aanzien. Dat GRC Groningen na de 2-0 de spanning nog heel even terugbracht was slechts van korte duur vertelde trainer Arjan Bosschaart.

'We waren met afstand de bovenliggende partij'