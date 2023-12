Stam en Schoon sluiten 2023 af als 'Queen of the Court'

BEACHVOLLEYBAL - Katja Stam uit Klijndijk sluit, samen met haar dubbelpartner Raisa Schoon, het jaar af als Queen of the Court. Op het finale-toernooi in het Qatarese Doha was het Nederlandse duo dominant en stonden ze elke ronde het langst op het zand.

In Queen of the Court (voor de mannen King of the Court) beginnen niet twee, maar vijf teams aan de wedstrijd. Teams wisselen na elk punt door met als doel te blijven staan en rechts van het net te spelen. Alleen aan deze queenside kan je punten verdienen. Na vijftien minuten worden de punten opgeteld en wordt het team met de minste punten geëlimineerd. De derde en laatste ronde eindigt na een kwartier óf als een team de 15 punten heeft bereikt.